Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью "Интерфакс-Украина".

"У нас есть планы по формированию дополнительных бригад, потому что на это есть спрос, а у нас есть возможности… Мы довооружаем бригады, которые уже сформированы, они пройдут соответствующее обучение — это 2-3 недели — и параллельно начинаем формирование дополнительных подразделений", - рассказал Клименко.

По словам Клименко, задача каждой из этих бригад – проведение соответствующих наступательных штурмовых действий вместе с Силами обороны во время военных операций.

"От каждой бригады, от каждого подразделения, от каждого военнослужащего и полицейского будет зависеть успешность сделки на том или ином направлении", - подчеркнул министр.

Общей численности бригад глава МВД не конкретизировал, учитывая вопросы безопасности, однако отметил, что эту цифру можно вычислить теоретически.

Отвечая на вопрос, находятся ли уже бригады "Гвардии наступления" под командованием Сил обороны, министр сказал: "Нет, они поступают под командование Сил обороны после того, как будет боевая задача".