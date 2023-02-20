Об этом в эфире Эспрессо заявила директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.

"Семь рекомендаций - политических предпосылок для дальнейшего движения в ЕС - мы повсюду прогрессируем, но сказать, что мы все выполнили нельзя ни в одном пункте. Более или менее готовы - принятое законодательство по медиа и меньшинствам, но есть замечания и дискуссии и в Украине, и ЕС. Мы очень ждем весны и предварительной оценки их выполнения.Мы знаем о проблемах с новым законом о КСУ, где не полностью выполнены текущие рекомендации Венецианской комиссии и мы должны внести правки в этот закон.Об этом мы объявили, но еще правки не внесены и это остается темой для наблюдений. Мы также ждем решения Венецианской комиссии по закону о деолигархизации", - отметила она.

Мовчан добавила, что это только семь маленьких вопросов, которые являются предпосылкой.

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"Мы говорим о переговорах о вступлении по 35 разделам. Из них оценено 33, две более технические. Только для 4 из 33 мы получили оценку 4 из 5 - хороший уровень подготовки, достаточный для движения вперед. По большинству позиций у нас "двойка" - это определенный уровень готовности и очень много нужно делать.Нет, потому что мы плохо делали к этому, а потому что мы не готовились к вступлению.Мы готовили нормативную базу для более глубокой интеграции в экономику и торговлю.Мы не готовились быть членом Сейчас новый уровень вызовов, задач, проблем - мы должны начать жить по правилам, которые создавали для ЕС", - подытожила экспертка.