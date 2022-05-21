Украина покупает горючее очень дорого: если раньше наценка была около 30 долларов, то сейчас – достигает 150-200 долларов, – директор консалтинговой группы "А-95"
Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн убежден, сейчас для Украины стоит не только вопрос стоимости топлива, но и логистики, ведь стоимость на его транспортировку выросла почти вдвое с начала войны
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Когда мы закупали горючее в Беларуси, наценка включала мировое квотирование оптового рынка и дополнительно 30 долларов. Сейчас же контракты заключаются с наценкой поставщиков 150-200 долларов", – сказал он.
Куюн также отметил, что кроме наценки есть проблемы с логистикой поставки топлива, в частности в вопросе стоимости.
"Европейские перевозчики видят, что в Украине есть спрос, поэтому они начали повышать цены. Еще в марте цена составляла ориентировочно 1,5 евро за тонну, то сейчас она составляет – 3 евро. Поэтому перевозчики видят, что у нас дефицит, следовательно – спрос, поэтому и повышают цены.Таким образом транспортировка играет очень весомую роль – если тонна продукта стоит 1000 долларов, то транспортировка может стоить 300 долларов.Это почти 30 процентов от общей цены – такого никогда не было. Поэтому наш ориентир - четко контролировать из чего эта стоимость состоит", – сказал он.
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