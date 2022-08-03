Украина "покидает" Краматорск, а США подтолкнули Китай ближе к "дружественной" России: новые фейки роспропаганды
Российские пропагандисты распространяют манипуляции, что Верховная Рада своим решением о национализации Новокраматорского машиностроительного завода "подтверждает выход из Краматорска", а США попытались унизить Китай и тем самым "подтолкнули" его поближе к России
Об этом передает Центр противодействия дезинформации в телеграм.
По состоянию на утро 3 августа россияне распространяли три манипуляции.
Так, СМИ РФ сообщили, что "решение ВРУ о национализации Новокраматорского машиностроительного завода, чтобы перевести производство вглубь страны и организовать выпуск 155-мм гаубицы "Богдана", является подтверждением того, что Украина покидает Краматорск".
Вторую манипуляцию распространил член совета федераций РФ Джабаров. Он заявил, что США попытались унизить Китай и тем самым подтолкнули Пекин поближе к России: "Это еще раз покажет Китаю, что их другом на самом деле является Россия и что в союзе с Россией они смогут противостоять США".
А на конференции ООН представитель МИД РФ сказал: "Обстановка в сфере стратегической стабильности в мире стремительно ухудшается… против России развязана гибридная военная кампания, которая может вылиться в прямой конфликт между ядерными державами".
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