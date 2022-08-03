Об этом передает Центр противодействия дезинформации в телеграм.

По состоянию на утро 3 августа россияне распространяли три манипуляции.

Так, СМИ РФ сообщили, что "решение ВРУ о национализации Новокраматорского машиностроительного завода, чтобы перевести производство вглубь страны и организовать выпуск 155-мм гаубицы "Богдана", является подтверждением того, что Украина покидает Краматорск".

Вторую манипуляцию распространил член совета федераций РФ Джабаров. Он заявил, что США попытались унизить Китай и тем самым подтолкнули Пекин поближе к России: "Это еще раз покажет Китаю, что их другом на самом деле является Россия и что в союзе с Россией они смогут противостоять США".

А на конференции ООН представитель МИД РФ сказал: "Обстановка в сфере стратегической стабильности в мире стремительно ухудшается… против России развязана гибридная военная кампания, которая может вылиться в прямой конфликт между ядерными державами".

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