Украина похожа на IT-компанию, а Россия – на ржавый советский танк, - Федоров о цифровой блокаде
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что цифровая блокада отвергнет Россию в развитии на 30 лет назад
Об этом Фёдоров написал в telegram.
По его словам, Украина с партнерами продолжает делать все, чтобы технологические компании выходили из российского рынка.
"Сейчас Украина похожа на IT-компанию, а Россия — на ржавый советский танк, который уверенно идет к полному железному занавесу. Мы продолжаем делать все, чтобы технологические компании выходили с рынка РФ. Цифровая блокада позволяет отбросить Россию на 30 лет назад", - убежден Федоров.
Он добавил, что Путин и его соратники отстали от других стран и пытаются как-то противодействовать эволюции, которая сейчас происходит в мире.
"Не понимая, что будущее — за технологиями, открытыми технологическими странами, где живут креативные люди, есть виртуальная валюта, а развитие всех процессов стремительно и гибко", - отметил Федоров в интервью Олесе Бацман.
- 12 апреля Михаил Федоров сообщил, что Nokia, Huawei и SAS Institute ушли из России .
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