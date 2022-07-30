Украина показала миру, что российскую танковую армаду можно уничтожать, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал, что российские танки уничтожили противотанковые средства и артиллерия ВСУ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Когда началась война РФ имела в боевом составе 3 500 танков. На сегодняшний день украинские защитники уничтожили 1 759 танков, то есть ⅔. Это колоссальные потери для России и восстановить их она уже не сможет. На первом этапе войны ВСУ показали хороший пример миру, что российскую танковую армаду можно уничтожать. Когда мы перейдем на дальнобойные средства поражения и другие системы – этот танковый кулак России станет мифом", - подчеркнул Згурец.
- С 24 февраля по 30 июля оккупанты потеряли около 40 670 военных, 3 995 бронемашин, 1 759 танков и 733 беспилотника.
- Руководитель британской службы внешней разведки MI6 Ричард Мур убежден, что у России не хватает ресурсов, чтобы победить в войне с Украиной
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