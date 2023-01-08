Об этом сообщает Общественное.Спорт .

На этапе Кубка мира в Латвии Андрей Мандзий по итогам четырех заездов стал девятым и показал лучший результат для сборной Украины по мужским соревнованиям на этапах Кубка мира с 2009 года.

Для Мандзия этот результат стал самым высоким достижением в карьере. Еще один украинский саночник – Антон Дукач – финишировал в Сигулде 12-м и также показал свой лучший результат в карьере.

Санный спорт

Кубок мира

Сигулдо, Латвия

18 января

1. Кристерс Апарйодс (Латвия) 1.35,288

2. Макс Лангенган (Германия) отставание 0,253

3. Доминик Фишналлер (Италия) – 0,267

9. Андрей Мандзий (Украина) – 1,005

12. Антон Дукач (Украина) – 1,370

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