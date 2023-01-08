Украина показала лучший за 14 лет результат на Кубке мира по санному спорту
Андрей Мандзий стал десятым на этапе Кубка мира в Сигулде и показал лучший за 14 лет результат для украинских саночников
Об этом сообщает Общественное.Спорт .
На этапе Кубка мира в Латвии Андрей Мандзий по итогам четырех заездов стал девятым и показал лучший результат для сборной Украины по мужским соревнованиям на этапах Кубка мира с 2009 года.
Для Мандзия этот результат стал самым высоким достижением в карьере. Еще один украинский саночник – Антон Дукач – финишировал в Сигулде 12-м и также показал свой лучший результат в карьере.
Санный спорт
Кубок мира
Сигулдо, Латвия
18 января
1. Кристерс Апарйодс (Латвия) 1.35,288
2. Макс Лангенган (Германия) отставание 0,253
3. Доминик Фишналлер (Италия) – 0,267
9. Андрей Мандзий (Украина) – 1,005
12. Антон Дукач (Украина) – 1,370
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