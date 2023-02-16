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Украина пока не получит обещанного количества модифицированных танков Leopard 2, - минобороны Германии

16 февраля, 2023 четверг
06:39
война с Россией

По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, сейчас Украина может получить меньше батальона модифицированных танков Leopard 2A6, хотя говорилось о двух

Об этом заявил министр обороны Германии, передает Spiegel.

По словам Бориса Писториуса, на встрече так называемой танковой коалиции со стороны других стран не были взяты новые обязательства по танкам Leopard 2A6.

"Чисельности батальона мы не достигнем", – признал политик.

Как отметил министр обороны ФРГ, по состоянию на сегодняшний день обязательство передать танки Leopard 2A6 взяли на себя только Германия и Португалия: 14 и 3 танка соответственно. Польша готова передать почти 30 танков, однако устаревших Leopard 2A4. Швеция пока изучает вопрос, сможет ли она передать эту технику и в каком объеме.

  • Напомним, ранее журналисты издания Spiegel утверждали , что Украина должна получить 80 танков от западных партнеров: два батальона Leopard могут быть в ВСУ уже в конце марта.
  • Так называемый весенний оружейный пакет для Украины от Германии уже в пути. В ФРГ приоритетом считают укрепление украинской противовоздушной обороны. А министр обороны ФРГ Борис Писториус скептически отозвался о возможности быстрого формирования батальона современных танков Leopard 2A6 в Украине. Пока готовятся только 14 танков от Германии и еще три – от Португалии. Дальнейшие поставки танков Leopard в другие страны сейчас, по его словам, не обсуждаются.
Мир
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Германия
военные силы Украины
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