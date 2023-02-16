Об этом заявил министр обороны Германии, передает Spiegel.

По словам Бориса Писториуса, на встрече так называемой танковой коалиции со стороны других стран не были взяты новые обязательства по танкам Leopard 2A6.

"Чисельности батальона мы не достигнем", – признал политик.

Как отметил министр обороны ФРГ, по состоянию на сегодняшний день обязательство передать танки Leopard 2A6 взяли на себя только Германия и Португалия: 14 и 3 танка соответственно. Польша готова передать почти 30 танков, однако устаревших Leopard 2A4. Швеция пока изучает вопрос, сможет ли она передать эту технику и в каком объеме.