Украина пока не может начать контрнаступление, - Зеленский в интервью The Yomiuri Shimbun
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может начинать свое контрнаступление, пока не накопит достаточное количество вооружения и боеприпасов от союзников
Об этом лидер государства сообщил интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun.
Украина нуждается в дополнительной военной поддержке от союзников, чтобы продолжить освобождение временно оккупированных территорий.
"Мы ждем, когда из стран-партнеров поступят боеприпасы. Мы пока не можем начать. Без танков, пушек и HIMARS, мы не можем отправить наших храбрых солдат на фронт," - отметил Зеленский.
По словам Президента, ситуация на востоке Украины сейчас тяжелая из-за нехватки боеприпасов - российские войска ежедневно тратят примерно втрое больше боеприпасов, чем украинские защитники. Глава государства призвал партнеров увеличить военную поддержку Украины.
"Если у вас есть политическая воля, вы можете найти способ нам помочь. Мы в состоянии войны и не можем ждать", – подчеркнул Президент.
- 25 марта в американском Институте изучения войны сообщили, что Кремль готовит россиян к потере инициативы армии РФ и началу контрнаступления ВСУ. В информационном пространстве РФ все чаще звучат фразы о потенциальном масштабном украинском контрнаступлении.
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