Об этом лидер государства сообщил интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun.

Украина нуждается в дополнительной военной поддержке от союзников, чтобы продолжить освобождение временно оккупированных территорий.

"Мы ждем, когда из стран-партнеров поступят боеприпасы. Мы пока не можем начать. Без танков, пушек и HIMARS, мы не можем отправить наших храбрых солдат на фронт," - отметил Зеленский.

По словам Президента, ситуация на востоке Украины сейчас тяжелая из-за нехватки боеприпасов - российские войска ежедневно тратят примерно втрое больше боеприпасов, чем украинские защитники. Глава государства призвал партнеров увеличить военную поддержку Украины.

"Если у вас есть политическая воля, вы можете найти способ нам помочь. Мы в состоянии войны и не можем ждать", – подчеркнул Президент.