Украина пока не будет закрывать небо на фоне угрозы РФ, некоторые компании только перестраховываются, - Данилов

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.



"То, что касается самолетов: давайте сразу расставим точки над "і". Мы небо наше не закрываем, и закрывать на сегодняшний день не собираемся. Нет на сегодняшний день тех или иных оснований", - заявил Данилов.



Он добавил, что некоторые компании, имеющие в лизинге самолеты, только перестраховываются в сложившейся ситуации.



"Прежде всего это связано с Нидерландами. Вы помните, когда РФ сбила МH-17 на территории Донецкой области. Они сегодня перестраховываются", - пояснил Данилов.



Секретарь СНБО напомнил, что в воскресенье, 13 февраля, Кабинет Министров выделил 16,6 млрд грн для гарантии бесперебойности полетов в воздушном пространстве Украины.



Напомним, 13 февраля нардеп Алексей Гончаренко заявил, что с понедельника международное воздушное сообщение с Украиной может быть приостановлено из-за приостановки страховки гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве нашей страны.​​

В министерстве инфраструктуры заявили, что небо над Украиной остается открытым, а государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отправляет самолеты в Европу по требованию лизингодателя в связи с внешнеполитической ситуацией



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