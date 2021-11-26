Украина пока не будет ограничивать въезд из стран, обнаруживших новую мутацию COVID-19, - Минздрав

Об этом сообщило министерство здравоохранения, передает РБК-Украина .

"В Украине введены эффективные карантинные нормы, в том числе касающиеся пересечения государственной границы гражданами Украины и иностранцами. Все они изложены в постановлении Кабинета министров Украины №1236 от 09.12.2020 (с изменениями)", - сообщил Минздрав.

В министерстве отметили, что изменения в действующие нормы будут вноситься в зависимости от статистики прививок и общей эпидемической ситуации.

Сейчас в Украине действуют правила, по которым иностранцу, желающему въехать на территорию государства, необходимо иметь при себе страховой полис на случай заболевания коронавирусом и ПЦР-тест или сертификат о полной вакцинации.

От детей, которым не исполнилось 18 лет, справки о тестировании или вакцинации не требуют.

Для граждан Украины список документов отличается: им нужно иметь при себе сертификат о полной вакцинации или об одной прививке. Если этих документов нет, то необходимо пройти самоизоляцию либо сделать ПЦР-тест.

Для непривитых, въезжающих из Индии или России, обязательно независимо от гражданства пройти 14-дневную самоизоляцию без права ее досрочного завершения.

Напомним, 25 ноября стало известно , что британские ученые обнаружили новый COVID-штамм, который имеет 32 мутации, а также очень заразен и устойчив к вакцинам.

26 ноября сообщалось, что в Южной Африке выявили более 50 случаев нового штамма.

Бельгия стала первой страной Европы, в которой зафиксировали заболевание новым штаммом коронавируса из Южной Африки.