Украина пока не будет ограничивать въезд из стран, обнаруживших новую мутацию COVID-19, - Минздрав
Украина пока не будет вводить ограничения на въезд из стран, где обнаружили новую мутацию коронавируса
Об этом сообщило министерство здравоохранения, передает РБК-Украина .
"В Украине введены эффективные карантинные нормы, в том числе касающиеся пересечения государственной границы гражданами Украины и иностранцами. Все они изложены в постановлении Кабинета министров Украины №1236 от 09.12.2020 (с изменениями)", - сообщил Минздрав.
В министерстве отметили, что изменения в действующие нормы будут вноситься в зависимости от статистики прививок и общей эпидемической ситуации.
Сейчас в Украине действуют правила, по которым иностранцу, желающему въехать на территорию государства, необходимо иметь при себе страховой полис на случай заболевания коронавирусом и ПЦР-тест или сертификат о полной вакцинации.
От детей, которым не исполнилось 18 лет, справки о тестировании или вакцинации не требуют.
Для граждан Украины список документов отличается: им нужно иметь при себе сертификат о полной вакцинации или об одной прививке. Если этих документов нет, то необходимо пройти самоизоляцию либо сделать ПЦР-тест.
Для непривитых, въезжающих из Индии или России, обязательно независимо от гражданства пройти 14-дневную самоизоляцию без права ее досрочного завершения.
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