Украина погрузится в циклоническую элегию, - Наталья Диденко предупредила о холодных и дождливых выходных

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook .

"Украина в субботу-воскресенье погрузится в циклоническую элегию", - сообщила она.

Атмосферные фронты этого циклона будут поливать дождями практически все области. Периодически.

В субботу сухим еще побудут восток Украины, Приазовье, Крым. Но в воскресенье осадки придут и туда.

18 сентября ожидается +16°C...+22°C, на юге до +24°C, на севере местами +12°C...+15°C.





19 сентября существенно, до шерстяных пальто и толстых пуховиков, похолодает в западных областях - даже днем не выше +7°C...+12°C.

На Севере, в Винницкой также будет свежо, +12°C...+17°C.

Большинство Левобережья еще получит от атмосферы бонус на +17°C...+24°C.

Самой высокой ожидается в выходные температура на Запорожье, Донетчине и в Крыму: +20°C...+25°C.

Но с приходом дождей и там станет прохладнее.

В Киеве завтра +15°C. В воскресенье +12°C. Временами дожди. На неделе будет еще холоднее.





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