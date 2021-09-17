Украина погрузится в циклоническую элегию, - Наталья Диденко предупредила о холодных и дождливых выходных
На выходных, 18-19 сентября, в Украине придут похолодание и дождливая погода
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook .
"Украина в субботу-воскресенье погрузится в циклоническую элегию", - сообщила она.
Атмосферные фронты этого циклона будут поливать дождями практически все области. Периодически.
В субботу сухим еще побудут восток Украины, Приазовье, Крым. Но в воскресенье осадки придут и туда.
18 сентября ожидается +16°C...+22°C, на юге до +24°C, на севере местами +12°C...+15°C.
19 сентября существенно, до шерстяных пальто и толстых пуховиков, похолодает в западных областях - даже днем не выше +7°C...+12°C.
На Севере, в Винницкой также будет свежо, +12°C...+17°C.
Большинство Левобережья еще получит от атмосферы бонус на +17°C...+24°C.
Самой высокой ожидается в выходные температура на Запорожье, Донетчине и в Крыму: +20°C...+25°C.
Но с приходом дождей и там станет прохладнее.
В Киеве завтра +15°C. В воскресенье +12°C. Временами дожди. На неделе будет еще холоднее.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.6
Покупка 26.6Продажа 26.82
-
EUR
Покупка 31.23Продажа 31.59
- Актуальное
- Важное