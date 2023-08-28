Украина подтвердила участие в Евровидении-2024. В нацотборе будут изменения
Украина подтвердила участие в песенном конкурсе "Евровидение-2024", который состоится в шведском Мальме после победы Loreen. Представителя от Украины изберут на Национальном отборе: прием заявок на участие скоро начнется
Об этом сообщает Общественная речь.
Отмечается, что музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение-2024 во второй раз станет музыкант и композитор Дмитрий Шуров (Pianoбой). На этот раз у Нацотбора будет нововведение.
"На днях начнется прием заявок на участие в Нацотборе и новый сезон "Евровидения" в Украине. Обращаюсь сейчас ко всем: включайтесь, мы должны создать и выбрать следующую песню, которой будет гордиться страна, песню, которая покорит сердца всей Европы и зажжет новую звезду с Украины. В этом году вас ждет сюрприз — вы сможете сами выбрать одного из финалистов. Впереди много интересного", — рассказал Шуров.
В частности, сообщается, что глава делегации Украины на Евровидении Оксана Скибинская также подчеркнула, что в нынешнем Нацотборе будут нововведения, которые позволят украинцам "еще больше приобщиться к принятию ключевых решений отбора".
"Больше информации об условиях и новинках Нацотбора появится уже на этой неделе, когда стартует прием заявок", - отметила она.
- В международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" одержала победу шведская исполнительница Loreen. Украина, которую представляла группа TVORCHI с песней Heart of Steel, в финале заняла шестую позицию.
- 7 июля стало известно, что Евровидение-2024 будет проведено в шведском Мальме. Этот город будет принимать песенный конкурс уже в третий раз после 1992 и 2013 годов.
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