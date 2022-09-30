Украина подписывает заявку на ускоренное вступление в НАТО, - Зеленский

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам заседания СНБО.

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашей взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что такой путь возможен, приведя пример Финляндии и Швеции, которые начали присоединение к Альянсу без Плана действий по членству. И добавил, что это – справедливо.

"Справедливо и для Украины. Это закрепление на уровне договора того, что и так уже достигнуто в жизни и что наши ценности. Мы понимаем, что это требует консенсуса всех членов Альянса. Понимаем, что нужно выйти на такой консенсус. И потому, пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Украины и всей Европы согласно Киевскому договору безопасности (Kyiv Security Compact), который разработан и представлен нашим партнерам", – сказал Зеленский.

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