Украина подпишет "транспортный безвиз" с ЕС уже 29 июня, - замминистра инфраструктуры Найем
Замминистра инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что Украина подпишет "транспортный безвиз" с ЕС, после чего разрешения на международные перевозки по странам Союза станут не нужны
Об этом Мустафа Найем заявил в эфире всеукраинского телемарафона.
По словам Найема, это подписание будет способствовать упрощенной перевозке агропромышленной продукции, нефти и газа.
По мнению замминистра инфраструктуры Мустафы Найема, количество грузовых перевозок увеличится в 5-7 раз по сравнению с тем, что было до 24 февраля.
Он также добавил, что после начала полномасштабного вторжения почти 75% украинских грузов не могут уехать.
"Не факт, что их хватит, этих возможностей, чтобы перевозить урожай. До войны перевозили 5-7 млн тонн, сейчас до 4 млн тонн, учитывая, что за последние 4 месяца накопилось около 20 млн тонн, которые нужно вывозить, без открытия портов это будет нереально", - заметил Найем.
- 23 июня Евросовет предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове. После этого президент Украины поблагодарил героев – каждого и каждую, кто с оружием в руках защищает независимость Украины и свободу Европы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное