Украина подпишет "транспортный безвиз" с ЕС уже 29 июня, - замминистра инфраструктуры Найем

Об этом Мустафа Найем заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Найема, это подписание будет способствовать упрощенной перевозке агропромышленной продукции, нефти и газа.



По мнению замминистра инфраструктуры Мустафы Найема, количество грузовых перевозок увеличится в 5-7 раз по сравнению с тем, что было до 24 февраля.



Он также добавил, что после начала полномасштабного вторжения почти 75% украинских грузов не могут уехать.



"Не факт, что их хватит, этих возможностей, чтобы перевозить урожай. До войны перевозили 5-7 млн тонн, сейчас до 4 млн тонн, учитывая, что за последние 4 месяца накопилось около 20 млн тонн, которые нужно вывозить, без открытия портов это будет нереально", - заметил Найем.

23 июня Евросовет предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове. После этого президент Украины поблагодарил героев – каждого и каждую, кто с оружием в руках защищает независимость Украины и свободу Европы.

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