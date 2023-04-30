Украина подписала три новых соглашения с турецким производителем Baykar

Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин в telegram.

"Есть важный результат – три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей. Детали, конечно, не расскажу, но уверяю, что эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения", – написал глава Минстратегпрома.