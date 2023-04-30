Украина подписала три новых соглашения с турецким производителем Baykar
Украина по итогам участия в международной выставке авиационной техники Teknofest 2023 в Турции подписала три новых соглашения с компанией Baykar – производителем беспилотников Bayraktar
Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин в telegram.
"Есть важный результат – три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей. Детали, конечно, не расскажу, но уверяю, что эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения", – написал глава Минстратегпрома.
- 29 апреля сообщалось, что правительство Дании запустило новую программу поддержки Украины на 2023 год, в том числе выделят 1 млрд евро на восстановление страны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное