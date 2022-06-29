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Украина подписала "транспортный безвиз" с Евросоюзом

29 июня, 2022 среда
18:25
Мир

29 июня, во французском Лионе Украина подписала "транспортный безвиз" с ЕС

Об этом информирует пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины .

Соглашение отменяет необходимость получения разрешений украинскими перевозчиками для двусторонних и транзитных перевозок в ЕС. Также она позволяет избежать остановки экспорта нашей продукции из-за пунктов пропуска.

"Сегодня мы сделали еще один шаг к фактическому членству в Евросоюзе. Благодарен европейским партнерам за готовность оперативно принимать столь важные решения. Для нас такое сотрудничество крайне необходимо в условиях переориентации логистики на западные границы".

Договориться о заключении этого Соглашения нам удалось в максимально короткие сроки – переговоры стартовали осенью прошлого года. Понимая сложную логистическую ситуацию в Украине, вызванную блокадой морских портов и повреждением транспортной инфраструктуры, европейские коллеги синхронно двигались нам навстречу и значительно ускорили процесс согласования соглашения.

Продолжим работать над скорейшей транспортной интеграцией в ЕС. Развивающийся продовольственный кризис является ярким доказательством того, что такая интеграция в интересах не только Украины, но и всего мирового сообщества", – заявил Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Теперь водителям, которые будут выезжать в ЕС или заезжать в Украину, не обязательно иметь международное удостоверение. Соглашение действует с сегодняшнего дня и круглогодично, с возможностью продления.

За первый месяц полномасштабной войны Мининфраструктуры договорилось о временной отмене разрешений на грузовые автоперевозки с 12 странами ЕС – Австрия, Венгрия, Италия, Латвия, Эстония, Болгария, Германия, Дания, Литва, Румыния, Греция и Словакия.

Украина
ЕС
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