Украина подписала соглашение с Всемирным банком о 300 млн евро ссуды для экономической реформы
В понедельник, 20 декабря, министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине 300 млн евро займа
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
"Заем является результатом реализации структурных реформ в сферах демонополизации ключевых секторов экономики, усиления антикоррупционных институций, усовершенствования работы рынков земли и капитала, улучшения системы социальной поддержки", - говорится в сообщении.
Министр финансов Марченко отметил, что подписание этого соглашения показывает результаты экономических реформ и развитие Украины.
Для будущего сотрудничества Украины с Международным банком реконструкции и развития разрабатывается стратегия Всемирного банка Country Partnership Strategy на 2022-2025 годы. Она охватит направления транспортной системы, энергетической и аграрной сферы.
- Напомним, в июле Украина получила ссуды на $350 млн от Всемирного банка для реализации системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления"
- 11 декабря Всемирный банк одобрил выделение Украине $150 млн на борьбу с коронавирусом.
- 18 декабря Всемирный банк одобрил выделение Украине 300 млн евро в поддержку реформ и смягчение последствий пандемии COVID-19.
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