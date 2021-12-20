Украина подписала соглашение с Всемирным банком о 300 млн евро ссуды для экономической реформы

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Заем является результатом реализации структурных реформ в сферах демонополизации ключевых секторов экономики, усиления антикоррупционных институций, усовершенствования работы рынков земли и капитала, улучшения системы социальной поддержки", - говорится в сообщении.

Министр финансов Марченко отметил, что подписание этого соглашения показывает результаты экономических реформ и развитие Украины.

Для будущего сотрудничества Украины с Международным банком реконструкции и развития разрабатывается стратегия Всемирного банка Country Partnership Strategy на 2022-2025 годы. Она охватит направления транспортной системы, энергетической и аграрной сферы.