Украина подписала соглашение о либерализации грузоперевозок с Молдовой
Молдова и Украина подписали соглашение о либерализации грузоперевозок в двустороннем и транзитном формате с 1 сентября
Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства инфраструктуры Молдовы.
Положение будет действовать до конца 2023 года с возможным продлением с согласия сторон.
В протоколе также согласовали обмен разрешениями на перевозку товаров в и из третьих стран, а также временную перевозку людей на 2023 год.
"Также в ходе встречи были рассмотрены предложения украинской стороны по упрощению транзита грузов в сложившейся геополитической ситуации, а также аспекты, связанные с движением транспорта в пунктах пропуска через государственную границу", - сообщили в министерстве.
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