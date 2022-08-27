Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства инфраструктуры Молдовы.

Положение будет действовать до конца 2023 года с возможным продлением с согласия сторон.

В протоколе также согласовали обмен разрешениями на перевозку товаров в и из третьих стран, а также временную перевозку людей на 2023 год.

"Также в ходе встречи были рассмотрены предложения украинской стороны по упрощению транзита грузов в сложившейся геополитической ситуации, а также аспекты, связанные с движением транспорта в пунктах пропуска через государственную границу", - сообщили в министерстве.

29 июня Молдова и Украина подписали Соглашения с Европейским Союзом о либерализации автомобильных перевозок.

22 августа Украина и Молдова восстановили железнодорожную ветку в обход Приднестровья и моста через Днестровский лиман.

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