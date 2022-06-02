Об этом сообщил министр обороны Словакии Яро Над в твиттере .

"Совет подтвердить, что контракт на гаубице Zuzana2 для Украины подписано - 8 штук будет доставлено в Украину", - подчеркнул он.

В соглашении приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников и представители словацкого Минобороны.

30 мая писали, что Словакия передаст Украине восемь самоходных артустановок Zuzana 2.

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