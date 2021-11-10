Украина подписала с США обновленную Хартию о стратегическом партнерстве

Об этом сообщает "Укринформ" .

"Хартия - это стратегический документ. Он будет на десять лет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и Соединенными Штатами. То есть теоретически могут меняться администрации в Белом доме, но Хартия будет продолжать действовать", - сказал Дмитрий Кулеба.

Цермония подписания прошла в здании Госдепартамента США.

Новый документ заменит подписанный в 2008 году. В новой Хартии отмечены современные реалии Украины, в частности, связанные с вооруженной агрессией со стороны РФ.

США обязуются поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и ее границ, включая оккупированные территории. Также расширяется сотрудничество двух стран по усилению безопасности в Европе и Черноморском регионе.

Кроме того, США поддерживают реформы в Украине и стремление к вступлению в НАТО и ЕС.