Украина подписала с США обновленную Хартию о стратегическом партнерстве
В среду, 10 ноября, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне обновленную Хартию о стратегическом партнерстве
Об этом сообщает "Укринформ" .
"Хартия - это стратегический документ. Он будет на десять лет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и Соединенными Штатами. То есть теоретически могут меняться администрации в Белом доме, но Хартия будет продолжать действовать", - сказал Дмитрий Кулеба.
Цермония подписания прошла в здании Госдепартамента США.
Новый документ заменит подписанный в 2008 году. В новой Хартии отмечены современные реалии Украины, в частности, связанные с вооруженной агрессией со стороны РФ.
США обязуются поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и ее границ, включая оккупированные территории. Также расширяется сотрудничество двух стран по усилению безопасности в Европе и Черноморском регионе.
Кроме того, США поддерживают реформы в Украине и стремление к вступлению в НАТО и ЕС.
- Напомним, Дмитрий Кулеба назвал новую хартию о стратегическом сотрудничестве Украины и США "чётким сигналом Москве". Министр сказал, что у Украины есть мощные союзники, которые "готовы в случае расширения российской агрессии вынудить Кремль заплатить высокую цену".
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