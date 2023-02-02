Украина подписала с Евросоюзом соглашение об участии в программе "Единый рынок"

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что по итогам совместных консультаций с Коллегией Европейской комиссии в Киеве было подписано два документа – соглашение об участии в программе "Единый рынок" и меморандум о стратегическом партнерстве между Украиной и ЕС в сфере возобновляемых газов, биометана, водорода и других синтетических газов.

Бюджет программы "Единый рынок" составляет 4,2 млрд. евро, а один из ее основных компонентов – развитие конкурентоспособности бизнеса.

"Наше участие в этом проекте будет способствовать дополнительной поддержке украинских предпринимателей, являющихся фундаментом нашей экономики", - добавил Шмигаль.

Что касается меморандума, то премьер подчеркнул, что у Украины есть чрезвычайный потенциал в этой области, которая является будущим энергетики.