Украина подписала с Евросоюзом соглашение об участии в программе "Единый рынок"
Соглашение об участии Украины в программе ЕС "Единый рынок" подписали в Киеве сегодня, 2 февраля
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что по итогам совместных консультаций с Коллегией Европейской комиссии в Киеве было подписано два документа – соглашение об участии в программе "Единый рынок" и меморандум о стратегическом партнерстве между Украиной и ЕС в сфере возобновляемых газов, биометана, водорода и других синтетических газов.
Бюджет программы "Единый рынок" составляет 4,2 млрд. евро, а один из ее основных компонентов – развитие конкурентоспособности бизнеса.
"Наше участие в этом проекте будет способствовать дополнительной поддержке украинских предпринимателей, являющихся фундаментом нашей экономики", - добавил Шмигаль.
Что касается меморандума, то премьер подчеркнул, что у Украины есть чрезвычайный потенциал в этой области, которая является будущим энергетики.
- 3 февраля в Киеве состоится саммит Украина – ЕС. На саммите одной из тем будут предварительные переговоры по вступлению нашей страны в Евросоюз.
- 2 февраля в Киев для участия в саммите прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, а также 15 еврокомиссаров. В преддверии саммита открыли совместные консультации правительства Украины и Еврокомиссии.
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