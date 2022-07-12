Украина подписала новый контракт с Westinghouse о строительстве новых блогов на ХАЭС
НАЭК "Энергоатом" подписал с Westinghouse Electric Company контракт на разработку технико-экономического обоснования строительства двух блоков на Хмельницкой АЭС в Украине
Об этом сообщила пресс-служба американской компании.
"Это важные шаги для энергетической независимости Украины. Мы готовы предоставить наши технологии и оборудование для реакторов AP1000 в Украине и постоянно вдохновляемся стойкой решительностью и устойчивостью наших стратегических партнеров", – заявил президент Westinghouse Energy Systems Дэвид Дарем.
В июне 2022 года Westinghouse и Энергоатом расширили соглашения с Westinghouse на поставку всего ядерного топлива для эксплуатационного парка НАЭК "Энергоатом" в Украине и строительство девяти заводов AP1000 по всей стране. Установка AP1000 – это проверенный реактор поколения III+, который имеет уникальные полностью пассивные системы безопасности, модульную стандартную конструкцию и лучшие в отрасли эксплуатационные характеристики и возможность следить за нагрузкой. Проектирование и строительство заводов AP1000 будет способствовать значительному промышленному сотрудничеству между США и Украиной, включая содержание цепей поставок в обеих странах.
- 1 июля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил , что Украина усилила защиту Ровенской АЭС.
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