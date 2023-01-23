Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .

"Мы благодарны Финляндии за поддержку цифровизации в Украине в такое сложное время. Подписанный меморандум поможет усилить цифровую трансформацию и модернизацию телеком-инфраструктуры в Украине. Также будем перенимать лучшие практики для предотвращения киберугроз и гибридных угроз и развивать цифровую устойчивость государства", - сказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Также во время встречи Федоров и министр по транспорту и связи Финляндии Тимо Гаракка обсудили обмен опытом и сотрудничество стран в развитии цифровизации.

"Я потрясен работой, которую проделала Украина для продвижения цифровизации. Этим соглашением мы уже заглядываем в период восстановления Украины. Я верю, что мы можем многому научиться друг у друга", – добавил Тимо Гаракка.

Сообщается, что благодаря меморандуму страны будут обмениваться опытом в области цифровизации, информационных технологий и кибербезопасности, а также в сфере восстановления и модернизации инфраструктуры.

Минцифры и Amazon Web Services подписали меморандум: Украина получит $75 млн поддержки.

20 января минобороны Финляндии анонсировало 12-й пакет военной помощи для украинских воинов, туда вошли тяжелые вооружения и боеприпасы.

USAID в Давосе начала обсуждение с другими странами по поводу потенциального использования украинской Дии в качестве шаблона для создания собственных программ для цифровизации правительств.

Эстония на базе украинского приложения "Дия" создала собственное приложение для цифровой трансформации правительства – mRiik.

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