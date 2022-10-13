Украина подписала грантовое соглашение с Францией в сфере безопасности и обороны
Сегодня, 13 октября, Украина и Франция подписали грантовое соглашение в сфере безопасности и обороны
Об этом сообщает в телеграме Министерство обороны Украины .
Министры обороны Украины Алексей Резников и Франции Себастьян Лекорню подписали Соглашение о предоставлении нашей стране грантов в секторе безопасности и обороны.
"По поручению Кабинета Министров Украины подписали с Себастьяном Лекорню Соглашение о грантах Франции в секторе безопасности и обороны. Соглашение позволяет Франции поставлять оружие Украине в соответствии с инициативой президентов Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона. Спасибо Франции за поддержку украинской армии", - написал Резников в твиттере.
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