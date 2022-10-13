Украина подписала грантовое соглашение с Францией в сфере безопасности и обороны

Об этом сообщает в телеграме Министерство обороны Украины .

Министры обороны Украины Алексей Резников и Франции Себастьян Лекорню подписали Соглашение о предоставлении нашей стране грантов в секторе безопасности и обороны.

"По поручению Кабинета Министров Украины подписали с Себастьяном Лекорню Соглашение о грантах Франции в секторе безопасности и обороны. Соглашение позволяет Франции поставлять оружие Украине в соответствии с инициативой президентов Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона. Спасибо Франции за поддержку украинской армии", - написал Резников в твиттере.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb