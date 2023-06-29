Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .

В новом рейтинге сборная Украины поднялась на шесть позиций и теперь занимает 24 место. Это самый лучший результат нашей национальной команды в мировой классификации с мая 2021 года.

Из соперников Украины по отбору Евро-2024 высшее в рейтинге ФИФА находится Англия, которая идет четвертой. Италия – восьмая, Северная Македония – 68-я, Мальта – 172-я.

Лидерство сохранила Аргентина, второй идет Франция, третьей – Бразилия.

Как сборная Украины играла в июне

Украинская национальная команда под руководством нового главного тренера Сергея Реброва сыграла в товарищеском матче вничью 3:3 с Германией и победила в отборе Евро-2024 Северную Македонию (3:2) и Мальту (1:0).

Фото: fifa.com