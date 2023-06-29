Украина поднялась на самую высокую за два года позицию в рейтинге ФИФА
Сборная Украины в новом рейтинге поднялась с 30-го и 24-го места, которое стало для нее самым высоким за последние два года
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .
В новом рейтинге сборная Украины поднялась на шесть позиций и теперь занимает 24 место. Это самый лучший результат нашей национальной команды в мировой классификации с мая 2021 года.
Из соперников Украины по отбору Евро-2024 высшее в рейтинге ФИФА находится Англия, которая идет четвертой. Италия – восьмая, Северная Македония – 68-я, Мальта – 172-я.
Лидерство сохранила Аргентина, второй идет Франция, третьей – Бразилия.
Как сборная Украины играла в июне
Украинская национальная команда под руководством нового главного тренера Сергея Реброва сыграла в товарищеском матче вничью 3:3 с Германией и победила в отборе Евро-2024 Северную Македонию (3:2) и Мальту (1:0).
Фото: fifa.com
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.75
Покупка 36.75Продажа 37.48
-
EUR
Покупка 40.32Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное