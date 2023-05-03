Об этом говорится во Всемирном индексе свободы печати 2023 (World Press Freedom Index), который публикуют "Репортеры без границ" (RSF).

Украина заняла 79-е место в рейтинге свободы СМИ. Еще в прошлом году государство занимало 106-е место. При этом составители рейтинга указывают, что сейчас журналисты в Украине находятся в большей физической опасности, чем когда-либо.

Россия занимает 164 место в рейтинге, а Беларусь – 157. Польша же разместилась на 57 месте, Молдова – на 28-м, а Румыния – на 53-м.

Рейтинг публикуют каждый год 3 мая, когда отмечается Всемирный день свободы печати. Представители RSF оценивают состояние медиа в 180 странах, анализируя способность медийщиков производить общественно важные публикации без внешнего вмешательства и угрозы собственной безопасности.