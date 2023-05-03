Украина поднялась на 79 место в рейтинге свободы печати
В среду, 3 мая, обнародовали Всемирный индекс свободы прессы 2023 года, согласно которому Украина поднялась на 27 ступеней в направлении свободы прессы
Об этом говорится во Всемирном индексе свободы печати 2023 (World Press Freedom Index), который публикуют "Репортеры без границ" (RSF).
Украина заняла 79-е место в рейтинге свободы СМИ. Еще в прошлом году государство занимало 106-е место. При этом составители рейтинга указывают, что сейчас журналисты в Украине находятся в большей физической опасности, чем когда-либо.
Россия занимает 164 место в рейтинге, а Беларусь – 157. Польша же разместилась на 57 месте, Молдова – на 28-м, а Румыния – на 53-м.
Рейтинг публикуют каждый год 3 мая, когда отмечается Всемирный день свободы печати. Представители RSF оценивают состояние медиа в 180 странах, анализируя способность медийщиков производить общественно важные публикации без внешнего вмешательства и угрозы собственной безопасности.
- В 2022 году Украина заняла 106-е место в рейтинге свободы прессы-2022 среди 180 стран. По мнению правозащитников, полномасштабная война России грозит выживанию украинских СМИ, хотя Украине приходится противостоять не только военному, но и информационному наступлению пропаганды Кремля.
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