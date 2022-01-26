Украина поднялась на 22 место в рейтинге мощнейших армий мира, - Global Firepower
Международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на 22 место
Об этом сообщается на сайте компании.
Указано, что Украина за последний год поднялась на три позиции. В 2022 году Индекс силы (PowerIndex) Украины составляет 0,3266. При этом оценка в 0,0000 считается "идеальной".
Место Украины в рейтинге находится между Тайванем и Канадой, чей Индекс силы составляет 0,3215 и 0,3601 соответственно.
Как известно, для подсчета этого индекса проверяются более 50 факторов, среди которых военное могущество, финансовые возможности и материально-технический потенциал.
На первом месте традиционно остаются США.
В первую десятку также вошли РФ, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Пакистан и Бразилия.
Всего в рейтинге этого года оцениваются 140 стран мира.
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