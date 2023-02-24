Украина поднялась на 2 позиции в рейтинге УЕФА и сохранила две команды в Лиге чемпионов
В обновленном рейтинге коэффициентов УЕФА Украина поднялась с 16 на 14 позицию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Выход "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы и ничья СК "Днепр-1" в ответном матче Лиги конференций помогли Украине подняться на 14 позицию в таблице коэффициентов УЕФА.
В обновленном рейтинге у украинской ассоциации есть в своем активе 29,300 балла. На этой неделе наши команды набрали 0,4 балла. Клубы обошли в таблице Чехию (29,050) и Норвегию (29,000).
В следующем сезоне Украину в Лиге чемпионов гарантированно представят две команды, одна команда получит прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. В общей сложности от УПЛ в еврокубках сыграют 5 команд.
- 23 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций украинский СК "Днепр-1" не сумел победить киприотский АЕК Ларнака.
- В Лиге Европы донецкий "Шахтер" по пенальти одолел французский "Ренн" и вышел в 1/8 финала.
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