Украина поднялась на 2 позиции в рейтинге УЕФА и сохранила две команды в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Выход "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы и ничья СК "Днепр-1" в ответном матче Лиги конференций помогли Украине подняться на 14 позицию в таблице коэффициентов УЕФА.

В обновленном рейтинге у украинской ассоциации есть в своем активе 29,300 балла. На этой неделе наши команды набрали 0,4 балла. Клубы обошли в таблице Чехию (29,050) и Норвегию (29,000).

В следующем сезоне Украину в Лиге чемпионов гарантированно представят две команды, одна команда получит прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. В общей сложности от УПЛ в еврокубках сыграют 5 команд.