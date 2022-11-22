Об этом сообщает Bloomberg.

Оператор сети нефтепроводов Украины компания "Укртранснафта" с 1 января повышает тарифы на транспортировку нефти в направлении Венгрии и Словакии на 2,10 евро за тонну - до 13,60 евро.

Укртранснафта сообщила российской Транснефти, что "продолжительное разрушение украинской энергетической инфраструктуры привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива, запасных частей".

Также в письме Укртранснафты, которое подписал гендиректор компании Владимир Цепенда, отмечается, что затраты на организацию безопасных условий труда для персонала и защиту объектов также возросли.

В апреле Укртранснафта уже повышала плату, в результате чего общее увеличение в годовом исчислении составило 51%.