Украина поднимет плату за транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" - Bloomberg
Укртранснафта с 1 января повышает тарифы на транспортировку нефти в направлении Венгрии и Словакии на 2,10 евро за тонну - до 13,60 евро
Об этом сообщает Bloomberg.
Оператор сети нефтепроводов Украины компания "Укртранснафта" с 1 января повышает тарифы на транспортировку нефти в направлении Венгрии и Словакии на 2,10 евро за тонну - до 13,60 евро.
Укртранснафта сообщила российской Транснефти, что "продолжительное разрушение украинской энергетической инфраструктуры привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива, запасных частей".
Также в письме Укртранснафты, которое подписал гендиректор компании Владимир Цепенда, отмечается, что затраты на организацию безопасных условий труда для персонала и защиту объектов также возросли.
В апреле Укртранснафта уже повышала плату, в результате чего общее увеличение в годовом исчислении составило 51%.
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