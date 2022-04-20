Украина поддерживает предложение ООН о пасхальной четырехдневной "гуманитарной паузе"

Об этом сообщает МИД Украины.

"Благодарны генеральному секретарю ООН Антонио Гуттеришу за инициативу ввести пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу" в Украине, начиная с Чистого четверга 21 апреля.

Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, желающих покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий, в первую очередь из многострадального Мариуполя", - говорится в сообщении.

В МИДе заявили, что высоко ценят готовность ООН обеспечить доставку гуманитарной помощи населению наиболее пострадавших районов Украины в случае достижения "режима тишины".

Однако добавили, что Россия должна прекратить нападения на гражданские объекты Украины, прекратить блокады украинских городов, а также обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к населению на временно оккупированных территориях гуманитарного персонала и его транспортных средств и оборудования.

"Украина всегда была и остается преданной разрешению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам – Кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину", – отметили в МИДе.

Напомним, 19 апреля генсек ООН выступил с призывом к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстную неделю, начиная со Страстного четверга и Пасхи в воскресенье 24 апреля, чтобы разрешить ряду гуманитарных коридоров открыться.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb