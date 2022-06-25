Украина поддерживает Молдову на фоне угроз РФ, - Кулеба
Украина поддерживает народ и правительство Молдовы на фоне очередных угроз из Москвы
Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Мы поддерживаем народ и правительство дружественной Молдовы на фоне очередных угроз из Москвы. Угрозы другим государствам – все, что осталось России после десятилетий провальной политики, основывающейся на агрессии, принуждении и неуважении. Это лишь свидетельствует о слабости России", – отметил министр.
- Глава парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что его страна поддержит продленные Европейским союзом санкции против России.
- Секретарь совбеза РФ, экс-президент Дмитрий Медведев отреагировал на намерение Молдовы присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза.
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