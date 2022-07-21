"Украина поддержит только те решения, которые будут обеспечивать безопасность" : МИД о переговорах по экспорту зерна
Представители Украины на переговорах в пятницу, 22 июля, о возобновлении экспорта зерна поддержат только те решения, которые будут отвечать требованиям безопасности
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
По его словам, по итогам переговоров в Турции может быть подписан документ с обязательствами сторон по безопасному экспорту зерна по морю.
"Украинская делегация поддержит только те решения, которые гарантируют безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки", - сказал он.
Во время вечернего обращения президент Владимир Зеленский также упомянул, что "завтра ожидаем новостей для нашего государства из Турции – по разблокированию наших портов".
- 20 июля Эрдоган допустил открытие "зернового коридора" до конца недели.
- Канцелярия президента Турции в четверг подтвердила , что соглашение об экспорте зерна из Украины морским путем будет подписано в пятницу, 22 июля, в Стамбуле.
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