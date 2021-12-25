Украина подаст заявку на проведение Олимпийских игр, - министр спорта Гутцайт

Об этом он рассказал в интервью "Слову и делу".

По его словам, Украина вступает в борьбу за проведение Олимпиады.

"Президент поставил задачу - и президент, и все спортивное сообщество очень хочет - мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине. Юношеские в 2028 году и зимние Олимпийские игры в 2030 году", - сказал Гутцайт.

Он добавил, что этот шаг прежде всего направлен на то, чтобы дать толчок развитию спортивной инфраструктуры.

"Проведение в стране Олимпийских игр - это привлечение мощных инвесторов, новая инфраструктура, новая спортивная инфраструктура. Мы понимаем, что чем больше спортивной инфраструктуры, тем больше будет куда приходить детям заниматься", - отметил Гутцайт.