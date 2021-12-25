Украина подаст заявку на проведение Олимпийских игр, - министр спорта Гутцайт
Министр спорта Вадим Гутцайт заявил, что Украина подаст заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года
Об этом он рассказал в интервью "Слову и делу".
По его словам, Украина вступает в борьбу за проведение Олимпиады.
"Президент поставил задачу - и президент, и все спортивное сообщество очень хочет - мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине. Юношеские в 2028 году и зимние Олимпийские игры в 2030 году", - сказал Гутцайт.
Он добавил, что этот шаг прежде всего направлен на то, чтобы дать толчок развитию спортивной инфраструктуры.
"Проведение в стране Олимпийских игр - это привлечение мощных инвесторов, новая инфраструктура, новая спортивная инфраструктура. Мы понимаем, что чем больше спортивной инфраструктуры, тем больше будет куда приходить детям заниматься", - отметил Гутцайт.
- Напомним, в сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский поставил задачу министру спорта Вадиму Гутцайту провести в Украине Олимпиаду.
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