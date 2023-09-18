Украина подаст иск в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за запрета украинского зерна

Об этом он сказал в интервью изданию Politico Brussels Playbook.

"Важно доказать, что эти действия юридически неправильны. И поэтому завтра мы начнем судебные процессы", – заявил Качка и добавил, что Киев готовится ответить на экспорт польских овощей и фруктов.

После того, как Польша, Венгрия и Словакия заявили, что введут собственные запреты на украинское зерно после решения Еврокомиссии отменить ограничения, замминистра экономики сказал, что эти меры соседних стран "являются заявлением о полном недоверии Европейской комиссии".

Качка утверждает, что открытое неповиновение Брюсселю со стороны Польши, Венгрии и Словакии было не только внутренним делом ЕС, но вызвало "наибольшее системное беспокойство" тем, могут ли международные торговые партнеры доверять, что Брюссель говорит от имени ЕС.

"В течение многих лет Европейская комиссия была организатором торговых переговоров и институтом торговой политики для всего ЕС. И мы раньше работали на этой основе. Системный подход Будапешта и Варшавы по поводу игнорирования позиции институтов ЕС в торговой политике, я думаю, это будет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства", – подчеркнул торговый представитель Украины.

Также отмечается, что Киев планирует судиться со странами во Всемирной торговой организации, а не из-за собственного торгового соглашения с ЕС.



"Я думаю, что весь мир должен увидеть, как страны-члены ЕС ведут себя по отношению к торговым партнерам и собственному Союзу, потому что это может повлиять и на другие страны", - заявил Качка.

Он назвал запреты стран "смешными". По мнению замминистра экономики, политическое заявление Венгрии о планах заблокировать торговлю с Украиной, а также полностью игнорировать Брюссель является очень смелым шагом.

"Если Варшава не отменит эти дополнительные запреты, мы будем вынуждены принять ответные меры на дополнительные продукты и запретим импорт фруктов и овощей из Польши", - сказал Качка.

Он также ответил на заявление правительств в Будапеште и Варшаве о том, что они действуют, чтобы защитить своих фермеров от всплеска украинских продуктов, снизившего цены, что эта аргументация ошибочна. По его словам, запрет Польши не поможет фермерам, он не повлияет на цены, потому что цены являются глобальными.

"Украина готова взять на себя ответственность за то, чтобы экспорт из Украины не создавал цунами в соседних странах и введет систему экспортных лицензий на зерно в реальном времени", - констатировал торговый представитель.

Что известно о запрете на импорт агропродукции из Украины

2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других продуктов питания в Польшу.

В апреле Болгария , Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

29 апреля Еврокомиссия договорилась с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией о транзите произведенного в Украине продовольствия по их территории.

12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года. Четыре страны ЕС будут настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины до октября. В то же время Венгрия хочет продления ограничений до 2024 года.

5 июня Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины для пяти членов ЕС до 15 сентября, но пообещал постепенно их отменить.

В мае появилась информация, что правительство Болгарии пообещало отменить запрет на импорт агропродукции из Украины после того, как начнут действовать меры ЕС по стабилизации рынка сельского хозяйства.

24 августа стало известно , что Венгрия просит ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил , что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. По его словам, такие намерения также у Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на планы Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года: действия 5 стран ЕС назвали неприемлемыми.

12 сентября Совет министров Польши принял резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября. В документе подчеркивается: если этого не произойдет, Польша введет такой запрет на национальном уровне.

13 сентября парламентский комитет по экономической политике и инновациям Болгарии принял проект решения, в котором говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины. 14 сентября в парламенте страны проголосовали за снятие запрета на импорт украинского зерна с 15 сентября вне зависимости от решения Еврокомиссии.

Министерство иностранных дел Украины в комментарии по экспорту украинских зерновых в Евросоюз подчеркнуло : Украина рассчитывает, что после 15 сентября европейская сторона отменит какие-либо ограничения на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Европейская комиссия в пятницу, 15 сентября, решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил , что решение ЕС не только поможет украинскому экспорту и экономике в условиях блокирования черноморских портов, но и будет способствовать глобальной продовольственной безопасности. Он призвал отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений украинской агропродукции.

В то же время, заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка сказал , что переговоры по сельскому хозяйству перешли в агрессию со стороны Польши и намеки на влияние при вступлении Украины в ЕС.