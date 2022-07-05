Украина подала заявку на вступление во влиятельную ОЭСР

Об этом глава правительства написал в телеграмме.

"Передал от имени Украины заявку на вступление нашего государства в Организацию экономического сотрудничества и развития. Символично, что это произошло во время дискуссии о практическом внедрении плана восстановления Украины в рамках конференции в Лугано", – написал Шмыгаль.

По его словам, текущая поддержка, предстоящая работа по возобновлению и вступлению Украины в ЕС, начало которого поддержали все страны-члены ЕС, будет базироваться на завершении структурных реформ в Украине - сфере, где поддержка ОЭСР имеет фундаментальное значение.

Он также подчеркнул, что Украина разделяет все цели и ценности организации и стремится присоединиться к ней как можно быстрее. Членство Украины в ОЭСР является одним из краеугольных камней успешного обновления и развития Украины, считает премьер.

"Надеемся, что совет ОЭСР рассмотрит этот документ, чтобы мы могли присоединиться как можно быстрее. Объединенные в защите объединены в восстановлении", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал Укринформ, 4-5 июля в Лугано (Швейцария) состоялась Конференция по восстановлению Украины после военной агрессии российской федерации. 5 июля представители более 40 стран и около 20 международных организаций по результатам Международной конференции приняли Декларацию Лугано и пообещали поддерживать Украину.

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