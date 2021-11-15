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Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы по карате

15 ноября, 2021 понедельник
22:49
Спорт Анжелика Терлюга

​​​Украина подала официальную заявку на проведение чемпионата Европы по карате в 2026 году

Об этом сообщает официальный Facebook Украинской федерации карате.

Это произошло во время заседания исполкома Всемирной федерации каратэ в Дубае.

"Президент WKF Антонио Эспинос одобрительно отозвался на обращение, отметив высокий уровень УФК как спортивной организации, имеющей все возможности для проведения спортивных мероприятий на высоком международном уровне", - говорится в заявлении Украинской федерации каратэ.

Украина еще никогда не принимала чемпионат Европы по карате. В следующие четыре года ЧЕ пройдет в Турции, России, Хорватии и Азербайджане.

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Украина
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