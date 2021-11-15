Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы по карате

Об этом сообщает официальный Facebook Украинской федерации карате.



Это произошло во время заседания исполкома Всемирной федерации каратэ в Дубае.



"Президент WKF Антонио Эспинос одобрительно отозвался на обращение, отметив высокий уровень УФК как спортивной организации, имеющей все возможности для проведения спортивных мероприятий на высоком международном уровне", - говорится в заявлении Украинской федерации каратэ.



Украина еще никогда не принимала чемпионат Европы по карате. В следующие четыре года ЧЕ пройдет в Турции, России, Хорватии и Азербайджане.

Напомним, 5 августа украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль Олимпиады-2020 в весовой категории до 55 кг.

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