Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы по карате
Украина подала официальную заявку на проведение чемпионата Европы по карате в 2026 году
Об этом сообщает официальный Facebook Украинской федерации карате.
Это произошло во время заседания исполкома Всемирной федерации каратэ в Дубае.
"Президент WKF Антонио Эспинос одобрительно отозвался на обращение, отметив высокий уровень УФК как спортивной организации, имеющей все возможности для проведения спортивных мероприятий на высоком международном уровне", - говорится в заявлении Украинской федерации каратэ.
Украина еще никогда не принимала чемпионат Европы по карате. В следующие четыре года ЧЕ пройдет в Турции, России, Хорватии и Азербайджане.
- Напомним, 5 августа украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль Олимпиады-2020 в весовой категории до 55 кг.
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