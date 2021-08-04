Украина подала запрос на присоединение к центру НАТО по киберобороне , - СНБО

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.



"От имени Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова украинская сторона выступила с официальным запросом на присоединение к CCDCOE", - говорится в сообщении.



Отмечается что во вторник делегация Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины осуществила рабочий визит в Эстонскую Республику, в рамках которого был проведен ряд двусторонних встреч с целью развития сотрудничества между Украиной и Эстонией в сфере кибербезопасности.



Руководитель службы по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности Аппарата СНБО Украины Наталья Ткачук, которая приняла участие в визите, отметила, что такой шаг является актуальным в контексте курса Украины на вступление в Североатлантический альянс.



"Привлечение Украины к работе CCDCOE может стать важным шагом на пути к полноправному членству в НАТО", - сказала Ткачук.



Она отметила, что, несмотря на приобретенный во время противодействия российским кибератакам опыт, привлечение украинских специалистов к работе CCDCOE окажет положительное влияние на эффективность его работы. Также, по ее словам, это будет способствовать усилению возможностей национальной системы кибербезопасности Украины.



"Стороны отметили, что эффективным шагом на пути к присоединению Украины к CCDCOE может быть привлечение украинских экспертов к работе в рамках тематических групп CCDCOE", - пишут в СНБО.



В свою очередь государственный секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салма заверил в готовности эстонской стороны способствовать включению Украины в CCDCOE.



Заместитель государственного секретаря Министерства обороны Эстонии Маргус Матт отметил, что опыт Украины по противодействию российским кибертакам представляет для НАТО значительный интерес. Также Матт добавил, что Эстония и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее евроатлантических устремлениях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb