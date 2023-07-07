Украина подала запрос на присоединение к Транстихоокеанскому партнерству
Украина направила Японии и Новой Зеландии официальный запрос на присоединение к всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве
Об этом информирует Reuters .
Новая Зеландия выполняет функции юридического депозитария партнерства. Представитель МИД страны сообщил, что 5 июля Новая Зеландия получила от Украины официальный запрос на присоединение.
В то же время министр экономики Японии Шигеюки Гото заявил, что страна, как член Транстихоокеанского партнерства, должна "тщательно оценить, полностью ли Украина отвечает высокому уровню соглашения", учитывая доступность рынка и правила.
Отметим, в Транстихоокеанское партнерство входят Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам. Великобритания должна стать 12 членом партнерства. Китай, Тайвань, Эквадор, Коста-Рика и Уругвай также подали заявки на присоединение.
Справочно. Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве – это основанное в 2016 году торгово-экономическое объединение, целью которого является создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- В мае 2023 года Министерство экономики Украины заявило, что рассчитывает на вступление в соглашение о Транстихоокеанском партнерстве в начале 2024 года.
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