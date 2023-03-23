Украина подала в Финляндию запрос на истребители F/A-18, - Helsingin Sanomat
Украина подала запрос в Финляндию для обсуждения возможности передачи истребителей F/A-18 Hornet
Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники.
Киев направил в Финляндию запрос на трехстороннее обсуждение между Финляндией, Украиной и США. Передача боевых самолетов станет возможна только после одобрения процесса Белым домом, ведь производит F/A-18 Hornet американская оборонная компания.
Helsingin Sanomat отмечает, что просьба Украины об обсуждении – это реакция на слова премьер-министра Финляндии Санны Марин. Во время визита в Киев в марте она отметила, что Финляндия совместно с другими союзниками может рассмотреть предоставление Украине истребителей F/A-18.
"Думаю, мы могли бы обсудить истребители Hornet - можно ли было предложить их Украине, какая подготовка для этого нужна", - отметила Марин.
В случае успешного обсуждения взамен истребителей Hornet Хельсинки получат боевые самолеты F-35 американского производства.
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