Украина подала против России новый иск в Европейский суд по правам человека

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Минюст указывает, в частности, на нарушение россиянами права на жизнь (статья 2), запрета пыток (статья 3), права на свободу и неприкосновенность (статья 5), права на уважение к частной и семейной жизни (статья 8), права на жизнь свободу мнения и выражения (статьи 9 и 10), свободу собраний и ассоциаций (статья 11) и право на защиту собственности (ст. 1 Протокола 1).

"Продолжая начатую в 2014 году агрессию на юге и востоке Украины, РФ 24 февраля 2022 года совершила полномасштабное вторжение в Украину с единственной целью – свержение демократически избранного правительства Украины и последующим уничтожением суверенитета Украины. Заявление Украины направлено на скорейшее прекращение прав человека, которое осуществляет Россия, и представлена в интересах как физических, так и юридических лиц, пострадавших в результате захватнических действий России в Украине.

Каждый день на всей территории Украины Россией проводится неизбирательное и непропорциональное применение военных сил и средств против гражданского населения и имущества граждан, нарушая все соответствующие нормы международного права. Десятки тысяч человек погибли, ранены, пропали без вести, сотни тысяч домов разрушены или повреждены, миллионы человек стали вынужденными переселенцами, а тысячи компаний потеряли свое имущество и бизнес. Указанные насильственные действия производятся по прямому указанию высшего российского руководства", – говорится в сообщении.

В министерстве юстиции отмечают, что документ, представленный Украиной, касается кричащих нарушений Россией прав человека на начальном этапе войны и описывает события с начала российского вторжения утром 24 февраля 2022 года до фактического вывода ее сухопутных войск из окрестностей Киева и других городов на севере 7 апреля 2022 .Жалобы о нарушениях со стороны России, которые произошли позже, направят в ЕСПЧ в последующих дополнениях к заявлению.

В рамках иска Украина требует кроме полного вывода российских войск присуждение денежной компенсации потерпевшим сторонам.