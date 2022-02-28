Украина подала иск против России в Международный суд ООН

Об этом сообщает Укринформ.



"Украина добивается проведения экстренного слушания и постановления суда о том, что Россия должна прекратить свое незаконное нападение на Украину. России придется ответить за свое поведение в Международном суде в Гааге", - заявил Кислица.



Издание передает, что согласно процедуре суд должен установить, что российская агрессия против Украины основана на лжи и грубом нарушении международного права и должна быть прекращена.



Кислица отметил, что ложь России и ее пренебрежение международным правом будет разоблачаться все больше, пока Украина будет противостоять ее агрессии, и добавил: "Украина привлечет Россию к ответственности".



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Кислица также заявил, что российский план блицкрига провалился, и "кровавое и безумное российское руководство отдает приказ о массированном обстреле жилых районов, объектах критической инфраструктуры и хранилищ опасных материалов как месть за устойчивость и сопротивление Украины".



Кроме того, Украина осуждает Белоруссию за помощь РФ в ведении войны.



"С начала российской агрессии эта страна обеспечила на своей территории наступление России. Сегодня (27 февраля - ред.) аэропорт Житомира был поражен ракетами "Искандер", запущенными с территории Беларуси", - заявил Кислица.



Дипломат добавил, что сообщил об этих фактах ЮНИСЕФ и просил немедленно отреагировать на ситуацию и принять все меры, чтобы прекратить смерть и насилие в Украине из-за российской агрессии.



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