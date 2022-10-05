Об этом объявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, сообщает официальный сайт УАФ .

Об этом он объявил 5 октября в Ньоне (Швейцария) на брифинге с президентом Федерации футбола Португалии Фернандо Гомесом и президентом Королевской федерации футбола Испании Луисом Рубиалесом.

"Федерации футбола Португалии и Испании привлекли Украину к заявке на проведение чемпионата мира-2030. Обе ассоциации сообщили о своем стремлении УЕФА, который сразу выразил полную поддержку. Пример упорства и устойчивости украинского народа вдохновляет, поэтому эта инициатива направлена на осуществление вклада в восстановление страны в период восстановления благодаря силе футбола", - говорится в совместном заявлении Павелко, Гомеса и Рубиалеса.

Условия участия Украины в заявке будут обсуждены и определены впоследствии. В координационный комитет подготовки заявки на проведение ЧМ-2030 во главе с Антонио Ларанхо будут входить и представители Украины.

"Футбол является важным социальным явлением для Украины. Поэтому мы рады присоединиться к европейской заявке на проведение чемпионата мира по футболу", – сказал Павелко.

По информации британского издания The Times, идея была одобрена президентом Украины Владимиром Зеленским и поддержала правительства Испании и Португалии.

Испания и Португалия сначала планировали подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030 вдвоем, но согласились отдать Украине матчи группового раунда одной из групп.

Инициаторы присоединения Украины к заявке убеждены, что Украина в 2030 году будет отвечать необходимым для проведения турнира критериям безопасности и возобновится после войны с Россией.

4 октября стало известно, что Украина намерена присоединиться к совместной заявке Испании и Португалии на проведение финальной части чемпионата мира-2030.

5 октября правительство Испании согласилось, чтобы Украина присоединилась к ее совместной с Португалией заявке на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

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