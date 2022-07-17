Об этом сообщает Общественное: Спорт.

В предпоследний день Всемирных игр-2022 в Бирмингеме (США) украинцы выиграли пять медалей.

В воднолыжном спорте Данило Фильченко выиграл золото. Чемпионами по спортивной акробатике среди дуэтов стали Богдан Пограничный и Данило Стецюк. Среди женщин Виктория Куницкая, Александра Мальчук и Дарина Помьяновская получили бронзу.

В джиу-джитсу Богдан Мочульский завоевал золото в весе до 62 кг, а Богдана Голуб стала второй в дисциплине "не-ваза".

Всего у сборной Украины 39 медалей – 13 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых. Это рекорд нашей команды за всю историю участия во Всемирных играх.

В общем медальном зачете Украина идет третьей. Впереди Германия (23-6-14) и США (13-15-7).

16 июля акробатки Виктория Козловская и Таисия Марченко принесли сборной Украины десятую золотую медаль на Всемирных спортивных играх-2022.

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