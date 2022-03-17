Об этом пишет The Washington Post, имея в виду и недавнюю выспут президента Зеленского перед Конгрессом США, - информирует Еспресо.TV .

В частности, автор книги "Новые правила войны" и старший научный сотрудник Атлантического совета Шон МакФэйт считает, что в информационной войне начала побеждать Украина, что позволяет получить еще больше помощи.

"Возможно Россия побеждает в перестрелке, но Украина побеждает информационную войну. Это ключ к получению поддержки и сочувствия от союзников", - пояснил он.

Кроме того, в представители НАТО отмечают психологические операции, проводимые Украиной. В частности, публикация видеороликов с захваченными в плен российскими военными.

"Они отлично разбираются в стратегической связи - средствах массовой информации, информационных операциях, а также психологических операциях. Я надеюсь, что западные страны последуют их примеру", - сказал высокопоставленный представитель НАТО.