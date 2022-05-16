Украина побеждает Россию на информационном фронте, - эксперт по информационной безопасности Цыбульская
Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская считает, что Украина побеждает Россию в глобальной информационной войне
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Я считаю, что Украина побеждает Россию в информационной войне. Я это говорю много лет. Тезис о том, что Россия с 2014 года побеждает Украину на информационном фронте достаточно обманчивый и деморализующий. Ведь, если проанализировать весь период, то России, начиная с 2014-го, не удалось поколебать позиции Украины в мировой информационной плоскости", - пояснила Цыбульская.
Цыбульская подчеркнула, что информационная война ведется разными ресурсами.
"Информационная война – это комплексные вещи. Мы не можем отделять информационное поле от дипломатии, например. Поскольку наши дипломаты так же ведут и информационную войну против РФ. То есть это такая комплексная сложная борьба. Нам очень важно расшатывать ситуацию в России изнутри. Да, мы побеждаем в глобальном мировом информационном поле, однако, чтобы победить в войне с Россией, нам нужно, чтобы внутри РФ начались внутренние беспорядки, ведь если мы их победим на поле боя, что уже происходит, то существование РФ в таком виде, как сейчас, всегда будет нести угрозу для нас", - добавила Цыбульская.
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