Украина победит: Пономарев, Тополя и другие звезды записали патриотическую песню, набрав более 1 млн просмотров в течение суток
Известный украинский певец Александр Пономарев написал патриотическую песню о победе Украины и спел ее вместе со своими друзьями артистами: Михаилом Хомой (Дзидзьо), Тарасом Тополей (Антитела), Евгением Кошевым, Петром Черным и Юрием Ткачем
Клип на песню "Украина победит" Пономарев опубликовал в YouTube.
"1 млн просмотров – за сутки! Песня мне пришла ночью, когда спал. Проснулся с тестом припева в голове и сразу начал записывать на диктофон. То, что пришла именно во сне, понял так, что это срочное и неотложное! Слава Богу, судя из огромного количества звонков моих друзей военных, песня им зашла! Слава Украине!", - написал Александр Пономарев и пожелал всем украинцам патриотически-возвышенного настроения после прослушивания новой песни.
- Отметим, что более 500 зарубежных музыкантов взяли в репертуар произведения украинских композиторов только за последние три недели.
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