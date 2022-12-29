Украина победит до конца 2023 года – полковник в отставке Багдонас
Бывший директор Службы военной разведки и безопасности Литвы Гинтарас Багдонас в эфире программы Spotlight Ukraine на канале Еспресо рассказал почему Украина должна обязательно победить и удастся ли России втянуть НАТО в войну
Полковник в отставке считает, что одной из причин победы Украины в войне является желание народа бороться за свою землю до последнего.
“Я не сомневаюсь, что Украина победит и, скорее всего, победа будет достигнута до конца следующего года. В то же время, не стоит недооценивать Россию. Прежде всего, мое суждение о победе Украины базируется на воле украинского народа к борьбе. Еще одним фактором является то, что Россия – истощена. Однако следует быть осторожными с оценками возможностей России, ведь у нее еще есть огромные резервы. Российские солдаты воюют без всякой мотивации, а у украинцев, как военных, так и гражданских, есть сильная решительность, поэтому в победе я не сомневаюсь”, – сказал он.
Если Россия перейдет красную линию, НАТО может вступить в войну, считает бывший директор Службы военной разведки и безопасности Литвы. “Говоря о НАТО, мы должны иметь в виду все страны НАТО. И в Альянсе нет ни одной страны, которая хотела бы участвовать в войне, если только Россия не пересечет красную линию. К примеру, применив ядерное оружие”, – отметил полковник.Гинтарас Багдонас резюмировал, что, к сожалению, партнеры не помогают Украине в полную силу, поскольку "союзники и политические лидеры стран боятся эскалации. Они не желают участвовать в войне”.
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