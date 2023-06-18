Цитата:

"Я думаю, что они сделали все, что касается демонстрации способности к военной координации. Но есть вопрос, безопасна ли их система? Или она не коррумпирована? Соответствует ли она всем стандартам, соблюдаемым всеми членами НАТО?"

Я убежден, что такое утверждение не до конца справедливо. В НАТО есть страны, где демократии не больше, а коррупции не меньше. Но фактом остается неосознание нашей властью всех рисков, в которые она бросает народ, продолжая строить полуавторитарный коррумпированный режим.

Роль парламента сведена к минимуму, свобода слова ограничена, права оппозиции нарушаются, правоохранительная и судебная система не являются независимыми. А реформы в этих отраслях и являются нашим выигрышным лотерейным билетом на вступление в НАТО. Просто его нужно купить.

Одно радует в словах Байдена — у нас современная армия, готовая координироваться с военными других стран НАТО.

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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