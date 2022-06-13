"Украина победила в важных битвах, несмотря на все обстоятельства": Кулеба призвал Запад ускорить поставки тяжелого оружия
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров ускорить поставки тяжелого оружия
Об этом он написал в Twitter .
"Украина доказала, что способна на невозможное и победила в важных битвах за Киев, Чернигов, Сумы, Харьков — несмотря на все обстоятельства. Представьте, на что способна Украина с достаточным количеством оружия. Призываю партнеров поставить четкую цель победы Украины и ускорить поставки тяжелого оружия" , – отметил он.
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