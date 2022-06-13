Об этом он написал в Twitter .

"Украина доказала, что способна на невозможное и победила в важных битвах за Киев, Чернигов, Сумы, Харьков — несмотря на все обстоятельства. Представьте, на что способна Украина с достаточным количеством оружия. Призываю партнеров поставить четкую цель победы Украины и ускорить поставки тяжелого оружия" , – отметил он.